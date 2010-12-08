Проект бюджету: інфляція в 2011 р. очікується на рівні 8,9%, дефіцит бюджету – до 3%

Згідно з проектом державного бюджету на 2011 рік, за підсумками наступного року очікується інфляція на рівні 8,9%, дефіцит бюджету – до 3%.

Про це повідомив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ сьогодні на засіданні Кабінету Міністрів, під час якого планується затвердити проект держбюджету на 2011 рік.

«Цільовий орієнтир індексу споживчих цін – не більш як 8,9%... Йдеться про заходи із збалансування бюджету і скорочення його дефіциту до 3%», – сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, 9 листопада ц.р. прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив, що макропоказники економічного розвитку України на 2011 рік буде переглянуто після ухвалення Податкового кодексу.

За попередніми прогнозами Міністерства економіки за серпень ц.р., уряд планував, що зростання ВВП в 2011 році становитиме 4,5%, номінальний ВВП становитиме 1 трлн. 253 млрд. грн. Інфляція в 2011 році очікувалася на рівні 10-10,8%, дефіцит бюджету держсектору (з урахуванням бездефіцитності НАК «Нафтогаз України») – 3%.