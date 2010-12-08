Відповідальні за затримку з ухваленням держбюджету ті, хто заважав вчасно прийняти ПК - Азаров

Відповідальними за затримку з ухваленням державного бюджету на 2011 рік є ті, хто заважав вчасно прийняти Податковий кодекс.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив сьогодні, відкриваючи засідання Кабінету міністрів.

«Уряд практично безперервно працював над проектом бюджету весь поточний рік. Але без прийняття нового Податкового кодексу уряд не міг завершити роботу над цим визначальним для нашої держави документом. Тому затримка з його прийняттям і наслідками для держави і громадян цілком на совісті тих, хто заважав вчасно прийняти життєво важливе для держави рішення», - сказав М.АЗАРОВ.

Він зазначив, що уряд і Верховна Рада мають пройти бюджетний процес у вкрай стислий термін. За словами прем’єра, це потрібно для того, щоб Україна вступила у новий 2011 рік «з точно визначеним планом дій».

М.АЗАРОВ також зазначив, що оперативне ухвалення держбюджету дасть можливість вже з початку нового року створити умови для поступового розвитку економіки та соціальної сфери.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Кабінет міністрів України на своєму засіданні розгляне проект Закону України „Про Державний бюджет України на 2011 рік”.