Азаров вимагає від уряду організувати інтерактивне вивчення посадовцями і підприємцями ПК

Прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ вимагає від членів Кабінету міністрів оперативно організувати інтерактивне вивчення посадовцями і підприємцями Податкового кодексу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, відкриваючи засідання Кабінету міністрів України.

«Звертаю увагу членів уряду на виняткову важливість і ретельність роботи з роз’яснення нового податкового законодавства і введення його в дію. Якнайшвидше треба надрукувати необхідну кількість примірників, супутніх нормативних документів, викласти їх в інтернеті, організувати інтерактивне вивчення нового податкового законодавства», - сказав М.АЗАРОВ.

Прем’єр-міністр зазначив, що для цього уряд має небагато часу, але це не повинно позначатися на якості підготовлених документів та своєчасності їх оприлюднення.

«Особливо підкреслюю, що Міністерство фінансів, Державна податкова служба повинні невідкладно організувати навчання працівників податкової служби та провести широку роз’яснювальну роботу серед платників податків», - сказав М.АЗАРОВ.

За його словами, найближчими місяцями головним змістом роботи цих служб повинні стати консультативні послуги, а не фіскальні вимоги.