Міжбанк відкрився котируваннями 7,9490/7,9575 грн./дол.
11:33, 08 грудня 2010Фінанси
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Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9490/7,9575 грн./дол., ціни на російську валюту знизилися – 0,2542/0,2546 грн./рубль, котирування з євро-гривні пішли вниз – 10,5035/10,5175 грн./євро.
Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».
На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар впали – 1,3216/1,3218 дол./євро (вівторок, 7 грудня, – 1,3359/1,3361 дол./євро).
У вівторок, 7 грудня, Національний банк України на ринок не виходив.
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