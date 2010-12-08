Експерт: пара євро/долар ризикує впасти до позначки 1,3200

На торгах у середу, 8 грудня, якщо пара євро/долар не зможе знову піднятися вище за позначку 1,33, то вона ризикує впасти до рівня 1,3200. Таку думку висловили аналітики FOREX CLUB в Україні.

За їх прогнозом, пара фунт/долар у разі подолання підтримки 1,5750 може знов протестувати позначку 1.57.

Зростання британської валюти, швидше за все, буде обмежено рівнем 1,5820.

Для пари долар/ієна найближчий опір знаходиться поблизу 83,70, пробій якого може відправити пару до відмітки 84,40. Підтримкою виступає рівень 82,50.

Як відзначають аналітики, в середу, 8 грудня, інвестори з особливим інтересом стежитимуть за виходом даних з промислового виробництва і торгового балансу Німеччини. Якщо вони відповідатимуть прогнозам або дещо вище, то це може надати деяку підтримку європейським валютам. Проте, не зважаючи на те, що надзвичайний бюджет Ірландії на 2011 рік все ж був прийнятий, потрібно мати на увазі, що інші боргові проблеми єврозони поки все ще залишаються недозволеними і будуть, ймовірно, продовжувати чинити знижувальний тиск на євро, обмежуючи його потенційне зростання.

Крім того, важливим для ринку буде рішення ЦБ Нової Зеландії по процентну ставку. Згідно з прогнозами, вона залишиться без змін – на рівні 3%, відзначають аналітики FOREX CLUB в Україні.