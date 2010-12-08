Азаров розповів про витрати у 2011 році

Проектом державного бюджету на 2011 рік передбачено раціональне й ефективне використання коштів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив на засіданні Кабінету Міністрів, під час якого планується затвердити проект держбюджету на 2011 рік.

Він відзначив, що через бюджет перерозподілятиметься 28,7% ВВП. «Якщо в минулі роки через бюджет перерозподілялося більш як 30% ВВП, то в 2011-му цей показник зменшується до 28,7%. І це відповідь на ту брехню, що Податковий кодекс збільшує навантаження на економіку. Зменшили податкове навантаження на економіку», - сказав М.АЗАРОВ.

Він відзначив, що витрачання коштів буде зосереджено на пріоритетні напрями розвитку, і загальнодержавні витрати буде зменшено на 23%. Прем`єр наголосив, що скорочення витрат буде проведено, перш за все, за рахунок проведення адміністративної реформи. «Витрати на утримання органів державної влади порівняно з 2010-м роком скорочено більш ніж на 1 мільярд гривень. Перш за все, ми скорочуємо адміністративні витрати і продовжуємо оптимізацію чисельності органів державного управління, і ліквідовуємо неефективні витрати», - сказав М.АЗАРОВ.

Також він повідомив, що в 2011-му році на 30% планується скоротити державні запозичення і скоротити обсяг держгарантій.

«Державні гарантії надаватимуться винятково для реалізації інвестиційних та інноваційних проектів загальнодержавного значення», - сказав М.АЗАРОВ.

Також, відзначив прем`єр, наступного року буде можливість скоротити розміри коштів для підтримки Пенсійного фонду, і проведення пенсійної реформи скоротить дефіцит ПФУ на третину.

«Звільнені кошти буде спрямовано на забезпечення соціального захисту громадян і виведення економіки на траєкторію стабільного зростання», - сказав М.АЗАРОВ.

Він повідомив, що планується збільшити на 1 млрд. грн. витрати на охорону здоров`я, на 600 млн. грн. більше буде виділено на охорону навколишнього середовища, на 500 млн. грн. більше буде спрямовано на духовний і фізичний розвиток людей. Також, відзначив М.АЗАРОВ, у бюджеті 2011 року передбачено планове підвищення прожиткового мінімуму, мінімальних зарплат і пенсій. Буде підвищено стипендії, виплати сім`ям з дітьми, дітям-інвалідам і багатодітним сім`ям. Крім того, в 1,6 разу буде збільшено розмір допомоги при народженні дитини. Також на 20% буде збільшено розмір коштів для надання пільг і житлових субсидій. Проектом бюджету-2011 також передбачено збільшення капітальних витрат.

Також прем`єр повідомив, що ресурсну базу місцевих бюджетів збільшено на 15,5 млрд. грн. Розмір місцевих бюджетів розвитку в 2011 році збільшиться в 3,6 разу порівняно з 2010-м роком, в 1,4 разу збільшаться витрати місцевих бюджетів на соціально-економічний розвиток.

«Таким чином, зменшується залежність місцевих бюджетів від трансфертів з центрального бюджету», - сказав М.АЗАРОВ.

Разом з тим прем`єр учергове наголосив, що бюджет на 2011 рік є доволі жорстким.

«Це жорсткий бюджет країни, яка з глибокої кризи без зупинки встає на рейки прискореного розвитку», - наголосив М.АЗАРОВ.