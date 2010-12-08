Кабмін схвалив проект держбюджету на 2011 рік

Кабінет Міністрів України на сьогоднішньому засіданні схвалив проект державного бюджету на 2011 рік і в п`ятницю, 10 грудня, подасть його у Верховну Раду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр фінансів України Федір ЯРОШЕНКО сьогодні на брифінгу.

При цьому він наголосив, що до п`ятниці документ буде доопрацьовано, зокрема, буде відкореговано видаткові статті.

«Кабінет Міністрів прийняв рішення схвалити проект бюджету. Рішення ухвалено одностайно. Є доручення прем`єр-міністра і членів уряду доопрацювати цей проект закону. У нас залишається сьогодні і завтра. І в п`ятницю, 10 числа, проект закону про держбюджет на 2011 рік буде подано у Верховну Раду», – сказав Ф.ЯРОШЕНКО.

За словами міністра, бюджет розрахований, виходячи з таких прогнозних макропоказників: номінальний ВВП – 1,253 трлн. грн., зростання ВВП – 4,5%, рівень інфляції – 8,9%, індекс цін виробників промпродукції – 11,3%, фонд оплати праці – 398 млрд. грн., курс національної валюти – 7,95 грн./дол., дефіцит бюджету – 3,08% ВВП.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на засіданні Кабінету Міністрів прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ повідомив, що, згідно з проектом держбюджету на 2011 рік, за підсумками наступного року очікується інфляція на рівні 8,9%, дефіцит бюджету – до 3%.