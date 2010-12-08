Збори акціонерів «Укргазбанку» не відбулися через відсутність кворуму

Позачергові збори акціонерів ПАТ АБ «Укргазбанк», заплановане на 7 грудня, не відбулися через відсутність кворуму.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі банку.

Нагадаємо, що на зборах акціонерів «Укргазбанку» 7 грудня планувалося розглянути питання затвердження нової редакції Програми фінансового оздоровлення банку, питання збільшення статутного капіталу банку шляхом закритого розміщення акцій.

Пізніше до порядку денного зборів були внесені питання про дострокове припинення повноважень голови і членів Наглядової ради, затвердження кількісного складу НР і призначення нового голови і членів наглядової ради.

Також на зборах планувалося затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з головою і членами НР, розмір їх винагороди.

Довідка УНІАН. ПАТ АБ "Укргазбанк" (м. Київ) створене в 1993 році і на сьогоднішній день входить до групи крупних банків України.