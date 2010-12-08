Уряд докапіталізує банки в 2011 р. за рахунок невикористаних у 2010 р. коштів

Кабінет міністрів України планує в Державному бюджеті на 2011 рік передбачити докапіталізацію комерційних банків за рахунок невикористаних в 2010 році коштів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр фінансів України Федір ЯРОШЕНКО сьогодні на прес-конференції.

При цьому він не виключив можливості проведення докапіталізації банків ще до кінця цього року.

Довідка УНІАН. 17 квітня 2009 р. Кабінет Міністрів України затвердив перелік банків для рекапіталізації державою: «Надра», «Родовід Банк», «Укргазбанк», «Укрпромбанк» і банк «Київ».

10 червня 2009 р. Кабмін ухвалив рішення про рекапіталізацію трьох недержавних комерційних банків – «Укргазбанку», «Родовід Банку» і банку «Київ».

На сьогодні Мінфін є власником 99,9721% акцій «Родовід Банку». Частка держави в капіталі «Укргазбанку» становить 87,72%. У капіталі банку «Київ» державі належить 99,93%.

У 2009 році загальна сума докапіталізації банків за участю держави становила 19,6 млрд. грн.

У середині вересня 2009 р. виконувач обов`язків міністра фінансів України Ігор УМАНСЬКИЙ повідомив, що в підготовленому урядом проекті Державного бюджету на 2010 рік на продовження процедури рекапіталізації банків передбачено 50 млрд. грн.