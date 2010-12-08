Українське рейтингове агентство «Кредит-Рейтинг» підтвердило рейтинги надійності банківських депозитів на попередньому рівні.

Як повідомили УНІАН в агентстві, такі результати перегляду "Кредит-рейтингом" надійності банківських внесків.

За інформацією агентства, більшість банків (30) в даний час демонструють середню надійність банківських внесків з рейтингом «3». Оцінку «5» (найвища надійність) мають 7 банківських установ, кількість банків з рейтингом «4» (висока надійність) склала 16. Надійність внесків трьох банків знаходиться на рівні нижче середнього – «2» (невисока надійність).

За інформацією "Кредит-рейтингу", на сьогоднішній день інформацію про рівень своїх рейтингів розкрили 18 банківських установ. Решта рейтингів буде опублікована з отриманням від банків дозволу на їх публікацію.