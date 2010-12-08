Рівень капіталізації банківської системи України достатній для компенсації очікуваних кредитних втрат - Moody's

Рівень капіталізації банківської системи України є достатнім для компенсації очікуваних кредитних втрат.

Про це йдеться в прес-релізі міжнародного рейтингового агентства Moody`s, переданому УНІАН, за підсумками звіту "Прогноз розвитку банківської системи України".

"Незважаючи на високий рівень проблемних кредитів, капіталізація українських банків підвищилася, головним чином, за рахунок вливань капіталу з боку українського уряду й іноземних материнських банків. На думку агентства Moody`s, рівень капіталізації всієї системи є достатнім для компенсації як очікуваних кредитних втрат, так і втрат, що перевищують рівень очікуваних", - цитує прес-служба віце-президента і старшого кредитного експерта агентства Moody`s Ярослава СОВГІРУ.

При цьому в агентстві зазначають, що прогноз розвитку банківської системи України на подальші рік-півтора залишається "негативним" через дуже високий рівень проблемних кредитів і низьку прибутковість банків.

Аналітик агентства Moody`s і співавтор звіту Катрін РОБЕК так пояснює цю позицію: "Якість активів українських банків у 2010 році продовжувала погіршуватися, що викликає основне занепокоєння агентства Moody`s. Ми очікуємо, що частка проблемних кредитів (прострочені кредити плюс реструктуровані кредити) до кінця 2010 року сягне дуже високого рівня – 40% від загального обсягу виданих кредитів. У 2011 році можливе поступове зниження цієї частки".

Я.СОВГІРА до цього додав: "Ще одним важливим чинником, що негативно вплинув на прогноз агентства Moody`s, є те, що протягом ближчих 12-18 місяців прибутковість українських банків залишиться низькою. Істотне зниження чистого фінансового результату діяльності банків було обумовлене високими витратами на створення резервів за позиками і зниженням доходів".

Агентство Moody`s не очікує, що підвищення темпів зростання ВВП приведе до значного покращення фундаментальних фінансових показників банків - зокрема до зниження частки проблемних кредитів і підвищення прибутковості – потягом прогнозного періоду, оскільки на врегулювання проблеми поганих кредитів і покращення платоспроможності позичальників буде потрібен час. В Україні період відставання ще більший, оскільки великий обсяг виданих кредитів припадає на сектор нерухомості й будівництва, який за темпами відновлення відстає від інших секторів економіки.

Агентство Moody`s також підкреслює, що база фондування українських банків покращилася в 2010 році завдяки притоку депозитів, внаслідок чого депозитна база відновилася до свого передкризового рівня.

Банки також мають значніші, ніж до кризи, подушки ліквідності, які дозволять їм легше справлятися з будь-якими новими ринковими потрясіннями. Проте агентство Moody`s вважає, що банківська система України залишається схильною до відтоку депозитів через все ще низький рівень довіри вкладників.

Як і прогноз щодо банківської системи України, рейтинги депозитів в національній валюті й рейтинги самостійної фінансової стійкості більшості українських банків мають прогноз "негативний".