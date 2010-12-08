Тимошенко направить листи до країн-донорів МВФ

Лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні направить листи країнам-донорам Міжнародного валютного фонду з проханням вивчити ситуацію щодо перерахування компанії «РосУкрЕнерго» 5,4 млрд. дол. з державного бюджету України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на прес-конференції у Києві.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, загалом вона направить такі листи 24-м країнам-донорам МВФ.

Вона уточнила, що до листа буде додана «повна аналітична викладка того, як «РосУкрЕнерго» незаконно забирає в України 5,4 млрд. доларів».

Ю.ТИМОШЕНКО також підкреслила, що до цих листів буде додано рішення Стокгольмського арбітражу, у якому вказано, що Україна добровільно відмовилася від свого захисту у суді.

Лідер “Батьківщини” вважає, що Міжнародний валютний фонд має надіслати в Україну моніторингову групу, яка б вивчила ситуацію із перерахуванням «РосУкрЕнерго» 5,4 млрд. доларів, і тільки за наслідками цієї перевірки МВФ має укласти рішення щодо можливого надання Україні чергового траншу кредиту.

«Наша команда - за співпрацю з МВФ, але він (кредит - УНІАН) має бути наданий за однієї умови – припинення цієї фінансової оборудки», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, черговий транш кредиту МВФ має надати Україні тільки тоді, коли Україна в угоді про співпрацю з фондом чітко зазначить, що не використовуватиме ці кошти на повернення «РосУкрЕнерго» 5,4 млрд. доларів. «Якщо в угоді цієї умови не буде, то незрозуміло буде, які цінності сповідує МВФ», - вважає вона.

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО додала, що відповідний лист буде переданий до провідних інформаційних агентств світу.

Довідка УНІАН. 8 червня п.р. Стокгольмський арбітражний суд задовольнив позов «РосУкрЕнерго» до НАК «Нафтогаз» про незаконне розмитнення 11 млрд. куб. м газу. Суд ухвалив повернути газ РУЕ, а також повернути додатково 1,1 млрд. куб. м газу як компенсацію за порушення умов контракту.

Водночас РУЕ вимагала від НАК відшкодувати збитки у грошовій формі. Сума вимог становила близько 5,4 млрд. дол.

19 липня п.р. компанія RosUkrEnergo звернулася до Шевченківського районного суду Києва з клопотанням про примусове виконання рішення Стокгольмського арбітражного суду від 8 червня 2010 року.

24 листопада Верховний суд України підтвердив рішення Шевченківського районного суду Києва від 13 серпня п.р. і Апеляційного суду Києва від 17 вересня п.р., якими була підтверджена правомірність рішення Стокгольмського арбітражного суду від 8 червня 2010 р., відповідно до якого НАК «Нафтогаз України» зобов`язана повернути компанії RosUkrEnergo (Швейцарія) 11 млрд. куб. м газу і виплатити штраф в товарній формі у розмірі 1,1 млрд. куб. м газу.

29 листопада прес-служба НАК «Нафтогаз України» повідомила, що держхолдинг і RosUkrEnergo повністю врегулювали питання постачання газу.

Зокрема, згідно з підписаними документами на виконання рішення Арбітражного інституту торгової палати в м. Стокгольмі (Швеція) «Нафтогаз України» здійснить повернення компанії 12,1 млрд. куб. м газу. У свою чергу, RosUkrEnergo погасить заборгованість перед «Нафтогазом» в сумі 1,7 млрд. дол. США.

7 грудня «РосУкрЕнерго» перерахувала НАКу 1,7 млрд. дол. свого боргу за газ перед держхолдингом.