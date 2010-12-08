Міжбанк: торги доларом закрилися на рівні 7,95/7,97 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9490/7,9575 грн./дол., до 12:00 ціни зросли до 7,9570/7,9645 грн./дол. До закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 7,9570/7,9710 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2542/0,2546 грн./рубль, до 12:00 ціни зросли – 0,2547/0,2550 грн./рубль. До закриття ціни сягнули максимуму – 0,2556/0,2559 грн./рубль. У Росії курс долар-рубль підвищився і становив 31,2050 рублів за долар (+0,04).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3180/1,3275 дол./євро. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,5035/10,5175 грн./євро, до 12:00 ціни пішли вгору – 10,5160/10,5320 грн./євро. До закриття торгів цінові показники з EUR/UAH досягли рівня 10,5335/10,5580 грн./євро.