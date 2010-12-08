Грошова маса в Україні зменшилася на 0,2%, монетарна база - на 2,7%

В Україні в листопаді 2010 року грошова маса зменшилася на 0,2% (з початку року збільшилася на 17,9%) - до 574,7 млрд. грн., а монетарна база - на 2,7% (з початку року збільшилася на 10,6%) - до 215,7 млрд. грн.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ).

За даними Нацбанку, в листопаді обсяг депозитів фізичних осіб збільшився на 1% (з початку року - на 24,7%) - до 263,7 млрд. грн., юридичних осіб – зменшився на 2% (з початку року зріс на 16,9%) – до 136 млрд. грн.

Загальний обсяг депозитів у листопаді практично не змінився, а з початку року збільшився на 21,9% - до 399,6 млрд. грн.

Зниження впродовж листопада обсягів готівки поза банками на 1,1% (зростання з початку року на 10,4%) - до 173,3 млрд. грн. з урахуванням нульового приросту загального обсягу депозитів в банківській системі визначало низхідну динаміку грошової маси. Наслідком зменшення готівки поза банками стало зниження її питомої ваги в структурі грошової маси з 30,4% на 1 листопада 2010 р. до 30,2% на 1 грудня 2010 р.

Динаміка монетарної бази в листопаді, окрім зниження готівки була зумовлена також зменшенням обсягів коррахунків банків на 21,8% - до 17,4 млрд. грн. Це було результатом проведення Національним банком України помірнішої грошово-кредитної політики, направленої на недопущення розбалансування ситуації на валютному ринку і стабілізацію інфляційних очікувань.

Незважаючи на це, в НБУ вважають, що рівень коррахунків банків був достатнім для забезпечення ними своєчасного здійснення поточних і кредитних операцій.

«Про відсутність у банків проблем з ліквідністю свідчить їх низький попит на кредити рефінансування Національного банку України. У листопаді обсяг операцій з рефінансування становив всього 166 млн. грн. (з початку року - 4,8 млрд. грн.)», - йдеться в повідомленні Нацбанку.

Водночас обсяг операцій з мобілізації коштів банків у листопаді становив 7 млрд. грн. (з яких 2,0 млрд. грн. шляхом проведення операцій зворотного РЕПО). З початку року Національний банк України провів мобілізаційні операції на загальну суму 236,9 млрд. грн.

Средньозважена відсокова ставка за операціями рефінансування у листопаді становила 11,25% річних, з мобілізаційних операцій – 2,5% річних.

Обсяг коштів у національній валюті на рахунках уряду в Національному банку в листопаді збільшився майже в 2 рази – до 10,9 млрд. грн. При цьому в НБУ відзначають, що таке збільшення було забезпечене за рахунок надходження коштів в останній день місяця, коли їх обсяг збільшився на 6,4 млрд. грн. Без урахування останнього дня місяця їх обсяг в листопаді зменшився на 1,2 млрд. грн. Таким чином, динаміка бюджетних коштів впродовж більшої частини листопада істотного впливу на ліквідність банків не мала.

Загальний обсяг обов`язкових резервів, сформованих банками в листопаді, становив 12,4 млрд. грн., з них було перераховано на окремий рахунок в Національному банку України 8,2 млрд. грн.

За інформацією Нацбанку в листопаді, шостий місяць поспіль, було зафіксовано приріст загального обсягу кредитних вкладень, який минулого місяця збільшився на 0,3% (з початку року - на 1,4%), - до 727,3 млрд. грн.