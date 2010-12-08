Залишок засобів на коррахунках банків скоротився на 0,508 млрд. грн.

Залишок засобів на кореспондентських і транзитних рахунках комерційних банків в Національному банку України 7 грудня 2010 року скоротився на 0,508 млрд. грн. і на початок дня 8 грудня 2010 року склав 15,896 млрд. грн.

Про це повідомляють на офіційному сайті Нацбанку.

Згідно з наданою інформацією, в порівнянні з початком поточного місяця об`єм засобів на коррахунках скоротився на 8,5%, або 1,483 млрд. грн.