Об'єм продажу валюти на міжбанку 7 грудня склав 565,3 млн. дол.

Об`єм продажу валюти на міжбанківському ринку у вівторок, 7 грудня, склав 565,3 млн. дол. (у еквіваленті) при середньозваженому курсі 7,955 грн./дол.

Про це повідомляють на сайті Національного банку України.

Із загального об`єму сума продажу доларів склала 438 млн. дол.

Як повідомляв УНІАН, вчора на українському міжбанківському ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9480/7,9610 грн./дол., до 12:00 звузився спред – 7,9505/7,9550 грн./дол. До закриття торгів цінові рівні знизилися – 7,9460/7,9540 грн./дол.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2545/0,2549 грн./рубль, до 12:00 ціни концентрувалися в діапазоні 0,2546/0,2547 грн./рубль. До закриття ціни залишилися без змін.

У Росії курс долар-рубль впав і склав 31,1650 рубля за долар (-0,1579).

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,6135/10,6320 грн./євро, до 12:00 ціни пішли вгору – 10,6290/10,6410 грн./євро. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH досягли рівня 10,6305/10,6470 грн./євро.