Золото дешевшає на фоні зміцнення долара

Ціни на золото за підсумками торгів у середу, 8 грудня, знизилися до мінімальної ціни закриття з 29 листопада на фоні зміцнення долара.

Так, лютневий ф`ючерс на золото у ході торгів в Нью-Йорку на біржі Comex за підсумками дня подешевшав на 1,8% - до 1383,20 долара за тройську унцію.

Курс долара до корзини шести валют країн - основних торгових партнерів США за підсумками середи зміцнився на 0,1% - до 79,98 пункту проти 79,97 пункту у вівторок.

Євро за підсумками торгів середи знизився до 1,3263 долара за євро проти 1,3274 долара за євро у вівторок.

Крім того, як повідомляє агентство MarketWatch, протягом торгової сесії на динаміку цін на золото вплинуло також прагнення інвесторів зафіксувати прибуток після того, як декількома днями раніше на ринку дорогоцінного металу відслідковувалося істотне зростання.

З початку 2010 року золото подорожчало на 27%. Дорогоцінний метал може продемонструвати зростання десятий рік підряд, що стане найтривалішим періодом збільшення ціни на золото з 1920 року.

Дорожчання золота останніми роками було викликане наростанням нестабільності у світовій фінансовій системі, економічною кризою, а з початку поточного року головним "двигуном" цін на цей метал стала боргова криза в Європі.