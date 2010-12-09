Кабмін створив Координаційну раду з питань розвитку малого і середнього підприємництва

Кабінет міністрів України своїм розпорядженням створив Координаційну раду з питань розвитку малого і середнього підприємництва.

Відповідне розпорядження Кабміну № 2194-р від 1 грудня опубліковано сьогодні в газеті "Урядовий кур`єр».

Згідно з документом, Кабмін доручив Державному комітету України з питань регуляторної політики і підприємництва розробити і подати уряду у двотижневий термін проект Положення про Координаційну раду з питань розвитку малого і середнього підприємництва і пропозиції щодо визначення її складу.

Як повідомляв УНІАН, 18 листопада Верховна Рада України прийняла Податковий кодекс, який фактично скасовував спрощену систему оподаткування і посилював контролюючі функції податківців, після чого розпочалися акції протесту підприємців по всій Україні.

30 листопада Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ ухвалив рішення ветувати Податковий кодекс. Зокрема, він запропонував ВР зберегти існуючу систему оподаткування малого бізнесу.

2 грудня парламент прийняв у новій редакції Податковий кодекс з урахуванням пропозицій глави держави.

3 грудня В.ЯНУКОВИЧ підписав Податковий кодекс України, прийнятий Верховною Радою з урахуванням внесених главою держави пропозицій.