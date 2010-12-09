Міжбанк відкрився зростанням котирувань – 7,9580/7,9670 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зростанням котирувань – 7,9580/7,9670 грн./дол., ціни на російську валюту піднялися до 0,2563/0,2567 грн./рубль, котирування щодо євро-гривні пішли вгору – 10,5785/10,5920 грн./євро.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар зросли до 1,3290/1,3292 дол./євро (у середу, 8 грудня, – 1,3216/1,3218 дол./євро).

У середу, 8 грудня, Національний банк України на ринок не виходив.