Обсяг продажу валюти на міжбанку 8 грудня становив 643,3 млн. дол.

Обсяг продажу валюти на міжбанківському ринку у вівторок, 8 грудня, становив 643,3 млн. дол. (у еквіваленті), що на 78 млн. дол. більше, ніж за попередній день.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Згідно з повідомленням, із загального обсягу сума продажу доларів становила 384,8 млн. дол.

Як повідомляв УНІАН, учора на українському міжбанківському ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9490/7,9575 грн./дол., на 12:00 ціни зросли до 7,9570/7,9645 грн./дол. До закриття торгів цінові рівні встановилися на позначках 7,9570/7,9710 грн./дол.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,5035/10,5175 грн./євро, на 12:00 ціни пішли вгору – 10,5160/10,5320 грн./євро. До закриття торгів цінові показники по євро-гривні досягли рівня 10,5335/10,5580 грн./євро.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2542/0,2546 грн./рубль, на 12:00 ціни піднялися до 0,2547/0,2550 грн./рубль. До закриття ціни досягли максимуму – 0,2556/0,2559 грн./рубль. У Росії курс долар-рубль підвищився й становив 31,2050 рублів за долар (+0,04).