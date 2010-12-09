Держмитслужба має намір у 2011 році завершити реформу митної системи – Калетник

Державна митна служба України планує в 2011 році завершити реформу митної системи, зокрема повинна запрацювати електронна митниця.

Про це COMMENTS.UA розповів голова Держмитслужби України Ігор КАЛЕТНИК.

За його словами, в митниці дуже сподіваються на ухвалення Митного кодексу. «Ми повинні отримати повноваження для проведення постаудиту й ризикового планування перевірок. Це значно прискорить митне оформлення й автоматизує всі процеси, зменшивши вплив людського чинника», - зазначив він.

«Цього року ми завдали істотного удару по контрабанді наркотиків, але ми повинні бути готові до нових викликів. Враховуючи європеїзацію асортименту наркотичних речовин, які не виробляються в Україні, на митну службу покладається значна відповідальність із недопущення незаконного переміщення наркотиків через кордон. Тому в новому році плануємо активізувати взаємодію з органами внутрішніх справ і СБУ, а також правоохоронними органами інших держав», - сказав І.КАЛЕТНИК.

Крім того, він підкреслив, що в 2010-му з митних органів за корупційні дії було звільнено 200 співробітників. «Це не було полювання на відьом. Усі звільнені понесли відповідальність за конкретні правопорушення. Ми не боїмося виносити сміття з хати, і навпаки, лише нарощуватимемо наше бажання до самоочищення від корумпованих митників», - підсумував голова Держмитслужби.