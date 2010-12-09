Залишок коштів на коррахунках банків 8 грудня збільшився до 15,92 млрд. грн.

Залишок коштів на кореспондентських і транзитних рахунках комерційних банків у Національному банку України 8 грудня 2010 року збільшився на 26,6 млн. грн. і на початок дня 9 грудня 2010 року склав 15,922 млрд. грн.

Про це повідомляється на офіційному сайті Нацбанку.

Згідно з наданою інформацією, порівняно з початком цього місяця обсяг коштів на коррахунках скоротився на 8,4%, або на 1,457 млрд. грн.