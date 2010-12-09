ПК звільняє будівельні роботи зі спорудження доступного житла від оподаткування

Податковий кодекс передбачає звільнення від оподаткування будівельно-монтажних робіт зі спорудження доступного житла і житла, яке будується за державні кошти.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі віце-прем`єр-міністра Віктора ТИХОНОВА.

«Ця норма буде рушійною силою у зниженні вартості будівництва одного квадратного метра житла. Вона стосується лише будівництва доступного житла і житла, що будується за державні кошти. Однак з огляду на те, що в черзі на житлі вже роки перебуває значно більше за мільйон наших громадян, більшість з яких не в змозі без допомоги держави придбати або побудувати собі житло, звільнення від оподаткування операції з поставки будівельно-монтажних робіт дозволить державі допомогти якомога більшій кількості черговиків», - сказав віце-прем`єр-міністр Віктор ТИХОНОВ.

За його словами, Податковий кодекс серед переліку доходів, які не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу, визначає вартість житла, що передається з державної або комунальної власності у власність платника податку безкоштовно або із знижкою, відповідно до закону, а також суму державної підтримки на будівництво або придбання доступного житла, яке надається платнику податку відповідно до законодавства.

При цьому платник податків матиме право включити у податкову знижку на зменшення оподатковуваного податком доходу за підсумками звітного податкового року суму витрат на оплату витрат на будівництво (придбання) доступного житла, визначеного законом, зокрема на погашення пільгового іпотечного житлового кредиту, наданого на такі цілі, і відсотків по ньому.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство регіонального розвитку і будівництва України внесло норму про скасування податку на додану вартість (ПДВ) на будівельно-монтажні роботи при спорудженні доступного житла в допрацьований проект Податкового кодексу.

2 грудня парламент прийняв Податковий кодекс у новій редакції з урахуванням пропозицій глави держави.

3 грудня В.ЯНУКОВИЧ підписав Податковий кодекс.