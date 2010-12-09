Пшонка доручив прокурорам до кінця року провести перевірки дотримання заборони грального бізнесу

Генеральний прокурор України Віктор ПШОНКА доручив підлеглим прокурорам до кінця року провести перевірки дотримання законодавства про заборону грального бізнесу в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в Києві, представляючи нового прокурора Київської області Михайла ВИТЯЗЯ.

«Гральний бізнес вийшов з підпілля і процвітає, а правоохоронні органи інколи його «кришують»… Позавчора я провів нараду і зобов’язав провести комплексні перевірки по всій Україні і до кінця року вирішити це питання», - сказав В.ПШОНКА. При цьому він зауважив, що «на минулому тижні за покривання незаконної діяльності гральних закладів було заарештовано двох прокурорів».