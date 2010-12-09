Тимошенко передала в місію МВФ листи з проханням перевірити ситуацію щодо RUE

Екс-прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО передала в місію Міжнародного валютного фонду в Україні листи з проханням направити до України моніторингову групу для оцінки оборудки щодо компенсації "РосУкрЕнерго", яка може позбавити бюджет України 5,4 млрд. дол.

Як повідомляється на сайті Ю.ТИМОШЕНКО, листи адресовано кожному з 24 членів ради директорів Міжнародного валютного фонду, а також директору-розпоряднику МВФ Домініку СТРОСС-КАНУ.

У листі Ю.ТИМОШЕНКО подякувала МВФ за співпрацю, особливо під час фінансової кризи 2008-2009 рр., та наголосила, що ця співпраця важлива для проведення справжніх реформ в Україні та оздоровлення державних фінансів.

Ю.ТИМОШЕНКО висловила впевненість, що українська та міжнародна спільноти добре проінформовані про діяльність компанії "РосУкрЕнерго" та її засновників, і заявила, що українське суспільство розраховує на об’єктивну реакцію та професійні дії Ради директорів МВФ.

Ю.ТИМОШЕНКО запропонувала місії МВФ перед тим, як ухвалювати рішення про чергову фінансову допомогу, відправити в Україну спеціальну моніторингову групу, “яка розбереться з кожним кроком корупційної оборудки, в якій фігурує влада та "РосУкрЕнерго".

Також Ю.ТИМОШЕНКО вважає за необхідне в Меморандумі про співпрацю України з МВФ передбачити пункт про "добровільну відмову представників української влади від фінансування корупційної оборудки, пов’язаної з "РосУкрЕнерго".

Довідка УНІАН. 8 червня ц.р. Стокгольмський арбітражний суд задовольнив позов «РосУкрЕнерго» до НАК «Нафтогаз» про незаконне розмитнення 11 млрд. куб. м газу. Суд ухвалив повернути газ РУЕ, а також повернути додатково 1,1 млрд. куб. м газу як компенсацію за порушення умов контракту.

Водночас РУЕ вимагала від НАК відшкодувати збитки у грошовій формі. Сума вимог становила близько 5,4 млрд. дол.

29 листопада прес-служба НАК «Нафтогаз України» повідомила, що держхолдинг і RosUkrEnergo повністю врегулювали питання постачання газу.

Зокрема, згідно з підписаними документами на виконання рішення Арбітражного інституту торгової палати в м. Стокгольмі (Швеція), «Нафтогаз України» здійснить повернення компанії 12,1 млрд. куб. м газу. У свою чергу RosUkrEnergo погасить заборгованість перед «Нафтогазом» в сумі 1,7 млрд. дол. США.

7 грудня «РосУкрЕнерго» перерахувала НАКу 1,7 млрд. дол. свого боргу за газ перед держхолдингом.