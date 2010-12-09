В опозиції переконані, що пенсійна реформа уряду не вирішить проблему з дефіцитом ПФ

В опозиції вважають, що із запровадженням пенсійної реформи, яка пропонується урядом, не буде вирішено проблему дефіциту Пенсійного фонду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час засідання опозиційного уряду заявив народний депутат від «БЮТ-Батьківщина», міністр соціальної політики опозиційного уряду Андрій ПАВЛОВСЬКИЙ.

За його словами, судячи з усього, нинішній уряд розраховує, що через збільшення пенсійного віку «пенсіонери не будуть доживати до пенсії». За його словами, якщо в Україні буде збільшено пенсійний вік, то люди продовжуватимуть займати робочі місця, внаслідок чого створиться їх дефіцит. «Таким чином, зростатиме безробіття, оскільки молодь не знаходитиме собі роботи та реєструватиметься у центрах зайнятості», - сказав А.ПАВЛОВСЬКИЙ.

Крім того, додав він, роботодавці використовуватимуть цю ситуацію і найматимуть людей, які готові будуть працювати за копійки, аби тільки мати робоче місце до пенсії.

А.ПАВЛОВСЬКИЙ також зауважив, що запропоноване підвищення тривалості страхового стажу на 5 років для чоловіків та жінок торкнеться 12 млн. осіб, а на практиці це дозволить заощадити лише 0,63 млрд. грн.

Крім того, додав він, поступове підвищення пенсійного віку для жінок до 60 років погіршить становище майже 350 тис. осіб і зменшить витрати держави аж на 0,55 млрд. грн.

Недопустимим, за словами А.ПАВЛОВСЬКОГО, є і зміна розміру середньої заробітної плати, яка враховуватиметься для призначення пенсій та призначення пенсій лише із заробітку за даними системи персоніфікованого обліку.

«Можна констатувати, що за пенсійну реформу уряду АЗАРОВА розплачуватиметься одна з найбільш соціально незахищених верств населення - пенсіонери», - сказав він.