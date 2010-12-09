Учасники акції на Майдані вимагають кримінальної справи за фактом викрадення їхнього майна
Учасники акції протесту проти Податкового кодексу на Майдані Незалежності вимагають порушити кримінальну справу за фактом викрадення їхнього майна на суму понад 300 тис. грн.
Як повідомили УНІАН у прес-служба Громадянського руху "Спільна справа", зокрема, сьогодні комендант наметового містечка Олег АХТИРСЬКИЙ звернувся до Головного управління Міністерства внутрішніх справ у Києві із заявами від мешканців наметового містечка з вимогою порушити кримінальну справу за ст. 186 Кримінального кодексу України “за фактом викрадення їхнього майна на загальну суму понад 300 тис. грн., яке було здійснено в ніч на 3 грудня співробітниками Державної виконавчої служби, Управління благоустрою Київської міської державної адміністрації та бійцями спецпідрозділу МВС "Беркут".
В повідомленні також зазначається, що генеральний координатор громадянського руху "Спільна справа" Олександр ДАНИЛЮК звернувся до парламентської опозиції з проханням ініціювати створення Тимчасової слідчої комісії для розслідування фактів перешкоджання участі громадян України у мирних акціях протесту, що відбувались в Україні в період з 22 листопада по 6 грудня.
Як повідомлялося, в ніч на 3 грудня комунальні служби за рішенням суду під охороною міліції демонтували на Майдані Незалежності наметове містечко учасників акції протесту проти Податкового кодексу.