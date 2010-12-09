Міжбанк: торги доларом закрилися на рівні 7,9605/7,9680 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9580/7,9670 грн./дол., на 12:00 звузився спред – 7,9600/7,9665 грн./дол. На момент закриття торгів цінові рівні підвищилися до 7,9605/7,9680 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2563/0,2567 грн./рубль, на 12:00 ціни піднялися до 0,2566/0,2568 грн./рубль. На момент закриття ціни залишилися без змін. У Росії курс долар-рубль упав і склав 31 рубль за долар (-0,2050).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,3290/1,3292 дол./євро, а на 15:00 впали – 1,3212/1,3214 дол./євро. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,5785/10,5920 грн./євро, на 12:00 ціни пішли вниз – 10,5210/10,5355 грн./євро. На момент закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH досягли рівня 10,5120/10,5280 грн./євро.