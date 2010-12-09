Опозиція вимагає провести громадське обговорення проекту пенсійної реформи

Опозиція вимагає від влади провести громадське обговорення проекту пенсійної реформи для того, щоб її норми не погіршували рівень соціального забезпечення громадян України.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалене сьогодні під час засідання опозиційного уряду.

Крім того, опозиційний уряд вирішив звернутися до всіх фракцій Верховної Ради з проханням підтримати законодавчі ініціативи відносно недопущення погіршення пенсійного забезпечення громадян і щодо неприпустимості порушення прав та обмеження соціальних гарантій громадян при укладенні міжнародних договорів.

Як зазначив заступник лідера фракції «БЮТ-Батьківщина», голова опозиційного уряду Сергій СОБОЛЄВ, влада очікує, що внаслідок проведення пенсійної реформи вдасться зекономити 5.6 млрд. грн.

Водночас, на його переконання, ці кошти можна було б знайти за рахунок інших джерел ,ніж погіршення соціального становища населення.

Зокрема, за словами С.СОБОЛЄВА, необхідно переглянути перелік компаній, які підпадають під дію закону про іноземні інвестиції, завозять на територію України підакцизні товари без сплати акцизів та всіх інших податків.

Крім того, додав він, можна було б знайти кошти за рахунок перегляду переліку зон пріоритетного розвитку і зон вільної торгівлі, через які також завозяться товари, але не сплачуються податки.

«Чи не краще припинити діяльність таких компаній, які сьогодні наближені до нинішньої влади та не сплачують акцизи, податки?», - запитав С.СОБОЛЄВ.