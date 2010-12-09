НБУ 8 грудня купив у свій портфель ОВДП на суму 220 млн. грн.

Національний банк України (НБУ) 8 грудня купив облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на суму 220 млн. грн., збільшивши таким чином свій портфель станом на 9 грудня ц.р. до 64,884 млрд. грн. Про це повідомляється на сайті Нацбанку.

Учора НБУ повідомив, що в листопаді ОВДП не купував, а здійснив їх продаж на 650 млн. грн.

У грудні регулятор уже втретє викупляє з ринку внутрішні папери українського уряду, збільшивши їх обсяг у своєму портфелі з початку місяця на 2%, або на 1,295 млрд. грн.

Як повідомлялося, за підсумками розміщення на первинних аукціонах ОВДП до Державного бюджету України в листопаді надійшло 601,1 млн. грн. (з початку року - 38 млрд. 421,35 млн. грн.).

Також у листопаді Міністерство фінансів України здійснило випуск ОВДП для збільшення статутного капіталу НАК “Нафтогаз України” на загальну суму 7,4 млрд. грн.

Усього з початку 2010 року було здійснено розміщення ОВДП (з урахуванням паперів на збільшення статутного капіталу “Нафтогазу України”, банків і для погашення простроченої бюджетної заборгованості щодо ПДВ) на загальну суму 68 млрд. 654 млн. грн.