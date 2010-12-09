Курс НБУ на 10 грудня
21:06, 09 грудня 2010Фінанси
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Офіційний курс НБУ на 10.12.10 100 USD - 795.1400 (9 грудня - 795.1400) 100 EUR - 1050.6980 (9 грудня - 1049.5848) 10 RUR - 2.5664 (9 грудня - 2.5450) Облікові курси банківських металів на 10.12.10 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото - 109888.35 (9 грудня - 110922.03) 961 XAG 10 Срібло - 2258.99 (9 грудня - 2307.50) 962 XPT 10 Платина - 134060.60 (9 грудня - 134060.60) 964 XPD 10 Паладій - 58601.82 (9 грудня - 58601.82)
Офіційний курс НБУ на 10.12.10
100 USD - 795.1400 (9 грудня - 795.1400)
100 EUR - 1050.6980 (9 грудня - 1049.5848)
10 RUR - 2.5664 (9 грудня - 2.5450)
Облікові курси банківських металів на 10.12.10 за 10 тройських унцій (грн.)
959 XAU 10 Золото - 109888.35 (9 грудня - 110922.03)
961 XAG 10 Срібло - 2258.99 (9 грудня - 2307.50)
962 XPT 10 Платина - 134060.60 (9 грудня - 134060.60)
964 XPD 10 Паладій - 58601.82 (9 грудня - 58601.82)
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