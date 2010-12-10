Кабмін погіршив прогноз сальдо торгового балансу на 2011 р.

Кабінет міністрів України погіршив прогноз негативного сальдо торгового балансу за підсумками 2011 року з 2,479 млрд. дол. до 3,398 млрд. дол. Про це йдеться в постанові уряду №1119 від 8 грудня ц.р., яким вносяться зміни в постанову №701 від 11 серпня 2010 року.

Крім того, уряд змінив прогноз обсягів експорту товарів і послуг наступного року з 72,908 млрд. дол. до 74,440 млрд. дол., імпорту - з 75,387 млрд. дол. до 77,838 млрд. дол.

Як повідомляв УНІАН, проект Державного бюджету України на 2011 розрахований виходячи з таких прогнозних макропоказників: номінальний ВВП – 1,253 трлн. грн., зростання ВВП – 4,5%, рівень інфляції – 8,9%, індекс цін виробників промпродукції – 11,3%, фонд оплати праці – 398 млрд. грн., курс національної валюти – 7,95 грн./дол., дефіцит бюджету – 3,08% ВВП.