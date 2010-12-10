НОВИЙ СКЛАД КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ (на 21.12.2010)

11:32, 10 грудня 2010
Фінанси
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Систему органів виконавчої влади було реформовано відповідно до Указу Президента України «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади»  (№1085 від 9.12.2010 року). Указ опублікований в «Офіційному віснику Президента України» за № 32 (156) від 9 грудня 2010 р.

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Прем`єр-міністр - Микола АЗАРОВ

Перший віце-прем`єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі - Андрій КЛЮЄВ

Віце-прем`єр-міністр - міністр інфраструктури - Борис КОЛЕСНІКОВ

Віце-прем`єр-міністр - міністр соціальної політики - Сергій ТІГІПКО

Віце-прем`єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства - Віктор ТИХОНОВ

Міністр надзвичайних ситуацій - Віктор БАЛОГА

Міністр енергетики та вугільної промисловості - Юрій БОЙКО

Міністр екології та природних ресурсів - Микола ЗЛОЧЕВСЬКИЙ

Міністр культури - Михайло КУЛИНЯК

Міністр аграрної політики та продовольства - Микола ПРИСЯЖНЮК

Міністр освіти і науки, молоді та спорту - Дмитро ТАБАЧНИК

Міністр фінансів -Федір ЯРОШЕНКО

Міністр закордонних справ - Костянтин ГРИЩЕНКО

Міністр внутрішніх справ - Анатолій МОГИЛЬОВ

Міністр оборони - Михайло ЄЖЕЛЬ

Міністр юстиції - Олександр ЛАВРИНОВИЧ

Міністр охорони здоров`я -  Ілля ЄМЕЦЬ

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