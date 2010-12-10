НОВИЙ СКЛАД КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ (на 21.12.2010)
Систему органів виконавчої влади було реформовано відповідно до Указу Президента України «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» (№1085 від 9.12.2010 року). Указ опублікований в «Офіційному віснику Президента України» за № 32 (156) від 9 грудня 2010 р.
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Прем`єр-міністр - Микола АЗАРОВ
Перший віце-прем`єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі - Андрій КЛЮЄВ
Віце-прем`єр-міністр - міністр інфраструктури - Борис КОЛЕСНІКОВ
Віце-прем`єр-міністр - міністр соціальної політики - Сергій ТІГІПКО
Віце-прем`єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства - Віктор ТИХОНОВ
Міністр надзвичайних ситуацій - Віктор БАЛОГА
Міністр енергетики та вугільної промисловості - Юрій БОЙКО
Міністр екології та природних ресурсів - Микола ЗЛОЧЕВСЬКИЙ
Міністр культури - Михайло КУЛИНЯК
Міністр аграрної політики та продовольства - Микола ПРИСЯЖНЮК
Міністр освіти і науки, молоді та спорту - Дмитро ТАБАЧНИК
Міністр фінансів -Федір ЯРОШЕНКО
Міністр закордонних справ - Костянтин ГРИЩЕНКО
Міністр внутрішніх справ - Анатолій МОГИЛЬОВ
Міністр оборони - Михайло ЄЖЕЛЬ
Міністр юстиції - Олександр ЛАВРИНОВИЧ
Міністр охорони здоров`я - Ілля ЄМЕЦЬ