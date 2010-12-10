НОВИЙ СКЛАД КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ (на 21.12.2010)

Систему органів виконавчої влади було реформовано відповідно до Указу Президента України «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» (№1085 від 9.12.2010 року). Указ опублікований в «Офіційному віснику Президента України» за № 32 (156) від 9 грудня 2010 р. * * * Прем`єр-міністр - Микола АЗАРОВ Перший віце-прем`єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі - Андрій КЛЮЄВ Віце-прем`єр-міністр - міністр інфраструктури - Борис КОЛЕСНІКОВ Віце-прем`єр-міністр - міністр соціальної політики - Сергій ТІГІПКО Віце-прем`єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства - Віктор ТИХОНОВ Міністр надзвичайних ситуацій - Віктор БАЛОГА Міністр енергетики та вугільної промисловості - Юрій БОЙКО Міністр екології та природних ресурсів - Микола ЗЛОЧЕВСЬКИЙ Міністр культури - Михайло КУЛИНЯК Міністр аграрної політики та продовольства - Микола ПРИСЯЖНЮК Міністр освіти і науки, молоді та спорту - Дмитро ТАБАЧНИК Міністр фінансів -Федір ЯРОШЕНКО Міністр закордонних справ - Костянтин ГРИЩЕНКО Міністр внутрішніх справ - Анатолій МОГИЛЬОВ Міністр оборони - Михайло ЄЖЕЛЬ Міністр юстиції - Олександр ЛАВРИНОВИЧ Міністр охорони здоров`я - Ілля ЄМЕЦЬ

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