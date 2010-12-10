ГоловКРУ прогнозує подання Генпрокуратури на зняття депутатської недоторканності з ряду депутатів

Головне контрольно-ревізійне управління України (ГоловКРУ) прогнозує подання Генеральної прокуратури України на зняття депутатської недоторканності з ряду депутатів Верховної Ради України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні голова ГоловКРУ Петро АНДРЕЄВ журналістам.

За його словами, цей процес може розпочатися після того, як будуть завершені усі слідчі дії за матеріалами ГоловКРУ, поданими до правоохоронних органів.

«Я думаю, що будуть такі подання до Верховної Ради для зняття недоторканності з окремих депутатів, незалежно від того, до якої політичної сили вони належать і в якій фракції», - сказав П.АНДРЕЄВ.

За його словами, на сьогодні ГоловКРУ передало до правоохоронних органів матеріали щодо порушень у бюджетній сфері за період 2008-2009 рр. на загальну суму понад 66,3 млрд. грн., з яких сума втрат фінансових і матеріальних ресурсів становить більш як 32,4 млрд. грн.

За словами голови ГоловКРУ, це результат проведених з початку поточного року перевірок на більш як 11,9 тис. підприємств, установ і організацій, з них на 11,2 тис. (що становить 94%) були виявлені порушення.