Держподатслужба ініціює створення консультаційних центрів для платників податків

Державна податкова служба України (ДПС) ініціює створення консультаційних центрів для платників податків з метою роз`яснення нових норм податкового законодавства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив заступник глави Держподатслужби Сергій ЛЕКАРЬ.

«ДПС на виконання рішень Кабінету міністрів і рекомендацій, доручень Президента проводить низку заходів щодо забезпечення виконання вимог Податкового кодексу, прийнятого Верховною Радою», - сказав він.

За словами С.ЛЕКАРЯ, голова ДПС розпорядився організувати проведення консультацій, семінарів для підприємців у регіонах. Крім того час роботи податкових інспекцій у регіонах буде продовжено: у робочі дня інспекції працюватимуть і після 18.00, а також буде організована їх робота у вихідні дні.

«Ми сьогодні маємо обговорити ті питання, які є проблемними, або ті, які викликають у нас деякі сумніви через можливість різного трактування», - відзначив С.ЛЕКАРЬ.

Він також повідомив, що сьогодні в Києві проводиться перший такий семінар з роз`яснювальної роботи за новим податковим законодавством.

Крім того, сказав заступник голови Держподатслужби, усім податковим інспекціям в областях будуть надані інструкції з проведення семінарів в регіонах – організація роботи консультаційних центрів, круглих столів, семінарів тощо.

ДПС має намір залучати до роботи у консультаційних центрах волонтерів, експертів і аудиторські фірми. Також планується створити віртуальний університет і проводити дистанційне навчання податківців, відзначив С.ЛЕКАРЬ.

Як повідомляв УНІАН, 18 листопада 2010 р. Верховна Рада України прийняла Податковий кодекс, який фактично скасовував спрощену систему оподаткування і посилював контролюючі функції податківців.

30 листопада Президент ухвалив рішення накласти вето на Податковий кодекс. Зокрема, він запропонував ВР зберегти існуючу систему оподаткування малого бізнесу.

2 грудня парламент прийняв у новій редакції Податковий кодекс з урахуванням пропозицій глави держави.

3 грудня В.ЯНУКОВИЧ підписав Податковий кодекс, прийнятий Верховною Радою з урахуванням внесених главою держави пропозицій.

Довідка УНІАН. Згідно з указом Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА від 9 грудня п.р. оптимізовано систему центральних органів виконавчої влади.

Зокрема, Державну податкову адміністрацію України реорганізовано в Державну податкову службу України.