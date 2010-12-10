Експерт: долар під час торгів може зміцнитися на фоні даних зі США

На торгах у п`ятницю, 10 грудня, долар може подолати рівень опору 1,3150 в парі з євро. Таку думку висловили аналітики інформаційно-аналітичного центру FOREX CLUB в Україні.

Аналітики відзначають, що долар ростиме, якщо дані про сальдо торгового балансу США і індекс упевненості від університету Мічігану, вихід яких очікується у п`ятницю, відповідатимуть прогнозу або перевисять його.

У компанію вважають, що з рештою валютних пар ситуація, ймовірно, виглядатиме таким чином: пара фунт/долар спробує пробити рівень підтримки, який знаходиться на позначці 1,5710; у парі з ієною долар постарається повернути втрачені за четвер позиції і пара може повернутися до рівня 84,10; а франк може опуститися нижче за рівень 0,9860.