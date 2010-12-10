Статутний капітал українських банків досяг 141 млрд. грн.

Сукупний статутний капітал українських банків у листопаді 2010 року збільшився на 0,4% – до 141,041 млрд. грн.

Про це йдеться у повідомленні, оприлюдненому на сайті Національного банку України.

Згідно з повідомленням, власний капітал банків минулого місяця збільшився на 0,8%, або на 1,1 млрд. грн., – до 136,8 млрд. грн. і на 1 листопада 2010 року становив 14,6% банківських пасивів.

Активи банків за вказаний період зросли на 1,5% – до 944,6 млрд. грн. Загальні активи збільшилися на 1,4% – до 1,093 трлн. грн., з яких 69,3%, – кредитні операції, 7,2% – вкладення у цінні папери.

Зобов`язання банків збільшилися на 1,6% – до 807,8 млрд. грн. У структурі зобов`язань банків 32,5%, або 262,6 млрд. грн., становили кошти фізичних осіб, 21,4%, або 173,1 млрд. грн., – термінові вклади (депозити) інших банків і кредити від інших банків, 17,4%, або 140,3 млрд. грн., – кошти суб`єктів господарювання.

Станом на 1 листопада 2010 року ліцензію Національного банку України на здійснення банківських операцій мали 175 банків. У стані ліквідації перебувають 19 банків. У листопаді п.р. НБУ відкликав банківську ліцензію та ініціював процедуру ліквідації банку "Синтез".