НБУ провів рефінансування на 300 млн. грн.

Національний банк України 9 грудня продав банкам свої депозитні сертифікати на загальну суму 328 млн. грн.

Про це повідомляється на сайті Нацбанку.

За результатами розміщення депозитних сертифікатів НБУ було залучено 326 млн. грн. строком на 28 днів за ставкою дохідності до 3% річних у трьох банків і 2 млн. грн. строком на 43 дні за ставкою до 3,5% річних у 1 банку.

Нацбанк також надав рефінансування одному банку на суму 300 млн. грн. на 13 днів під 10,2% річних.

Як повідомлялося, у листопаді ц.р. обсяг операцій з рефінансування Нацбанком комерційних банків становив 166 млн. грн. (з початку року - 4,8 млрд. грн.). Обсяг операцій з мобілізації коштів банків у листопаді становив 7 млрд. грн. (з яких 2 млрд. грн. - шляхом проведення операцій зворотного РЕПО). З початку року Національний банк України провів мобілізаційні операції на загальну суму 236,9 млрд. грн.