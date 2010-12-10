Депутати хочуть законодавчо закріпити граничні рівні держборгу, безробіття, інфляції та дефіциту бюджету

Депутати пропонують на законодавчому рівні закріпити граничні рівні державного боргу, безробіття, інфляції та дефіциту Державного бюджету.

Як повідомила сьогодні на прес-конференції в УНІАН народний депутат України, голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової та регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА, ці пропозиції містяться в зареєстрованому Верховною Радою проекті Декларації економічних свобод.

За словами Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, яка є співавтором документа, на сьогодні основними ризиками розвитку країни є зростання державного боргу й зростання реального дефіциту Держбюджету, відповідно існує необхідність у першочерговому вирішенні цих проблемних питань.

Так вона повідомила, що проектом Декларації передбачається введення обмеження на розмір дефіциту Держбюджету на рівні 3% від обсягу валового внутрішнього продукту (ВВП) України. Це, на думку авторів документа, дозволить створити бар`єр на шляху збільшення бюджетного дефіциту, що загрожує економічній стабільності держави.

«Або ми навчимося жити відповідно до своїх достатків і навчимося детінізувати економіку, й збільшити прибуткову частину бюджету шляхом детінізації та обмеження утримання чиновників, або ми проїдатимемо кошти й наближатимемося до дефолту 2013 року» - підкреслила Н.КОРОЛІВСЬКА.

Також вона повідомила, що пропонується ввести обмеження на рівень держборгу у розмірі 30% ВВП України.

Крім того, документом передбачено встановлення обмеження на розмір витратної частини Держбюджету в обсязі 30% ВВП.

«Ми наполягаємо, щоб із 2011 року було різке обмеження бюджетного дефіциту. Також наполягаємо на тому, щоб було скорочено бюджетні витрати. Якщо на 30 млрд. грн. не скоротити витрати бюджету 2011 року по факту з 2010 роком, то це також буде абсолютною фікцією», - зазначила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Крім цього, планується встановити заборону на використання й формування позабюджетних фондів, які, за словами Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, є «джерелами корупції, джерелами додаткового кримінального впливу в країні».

Декларацією також передбачено щорічний перегляд споживчого кошика й формування прожиткового мінімуму з урахуванням прогнозного показника рівня індексу споживчих цін на наступний календарний рік. Автори документа вважають, що це дозволить забезпечити відповідний рівень підвищення соціальних стандартів і компенсувати відповідні втрати населення від зростання інфляції.

«За наймінімальнішими оцінками, і навіть тому споживчому кошику, який є, при тому індексі зростання цін, яке є в 2010 році, прожитковий мінімум повинен бути на рівні 1 280 грн. Це та цифра, на якій ми наполягатимемо в бюджеті 2011 року», - зазначила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Крім того, пропонується забезпечити підвищення мінімальних заробітних плат і пенсій на кінець року не менше, ніж на 15% від рівня грудня попереднього року.

При цьому планується обмежити річний рівень індексу споживчих цін на рівні більш ніж на 8%.

«Ми вимагаємо, щоб припинили маніпуляції з інфляцією. Сьогодні офіційна інфляція, як ви знаєте, становить близько 8%, у бюджеті 2011 нам обіцяють інфляцію до 10%, але фактична інфляція, яка оцінюється експертами і фахівцями з тими темпами зростання цін, які спостерігалися в 2010 році, дорівнює 22%», - сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Також Декларацією передбачено здійснення контролю за зростанням комунальних тарифів на рівні, що не перевищує показник інфляції.

«Ми наполягаємо на тому, щоб на законодавчому рівні було задекларовано, що зростання комунальних тарифів не може перевищувати зростання інфляції. Тобто, індексація тарифів може бути тільки у розмірі зростання інфляції, але не вище», - сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Крім того, вона повідомила, що в Декларації пропонується встановити максимальний граничний рівень безробіття на кінець року не більше 7%.

«Ми пропонуємо ввести обмежувальний показник безробіття в країні на рівні не більше 7%. Це повинен бути той індикатор влади, на який із бюджету повинні формуватися резерв розвитку, резерв формування робочих місць, резерв інвестицій в економіку», - зазначила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Вона повідомила, що автори проекту Декларації наполягатимуть на її розгляді Верховною Радою до ухвалення Держбюджету, оскільки Декларація містить орієнтири, які повинні враховуватися при підготовці головного фінансового документа країни.

Народний депутат України Сергій ВЛАСЕНКО, який також є співавтором Декларації, повідомив, що депутати мають намір підготувати й направити на розгляд ВР законопроект, що передбачає персональну відповідальність чиновників за недотримання встановлених Декларацією показників.

«Ми плануємо запропонувати парламенту також документ, який регламентуватиме індивідуальну відповідальність кожного чиновника за порушення показників, які містяться в Декларації, це для того, щоб усунути зловживання тими правами, які є у наших чиновників або які вони отримають після проведення так званої адміністративної реформи», - сказав С.ВЛАСЕНКО.

Щодо того, як автори Декларації мають намір переконати правлячу коаліцію в необхідності її ухвалення, Н.КОРОЛЕВСЬКА сказала: «В першу чергу, ми надамо обгрунтовані аргументи. А в другу чергу, це буде основним елементом бажання влади або проводити реальні реформи, або й надалі проводити їх імітацію. Якщо влада налаштована переходити від псевдореформування до фактичного реформування, то вони, звичайно, це підтримають».