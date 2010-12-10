Обсяг продажу валюти на міжбанку 9 грудня становив 600 млн. дол.

Обсяг продажу валюти на міжбанківському ринку у четвер, 9 грудня, становив 600 млн. дол. (в еквіваленті), що на 43,3 млн. дол. менше, ніж за попередній день. Про це повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ).

Із загального обсягу сума продажу доларів становила 315,2 млн. дол.

Як повідомляв УНІАН, у четвер на українському міжбанківському ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9580/7,9670 грн./дол., на 12:00 звузився спред – 7,9600/7,9665 грн./дол. На момент закриття торгів цінові рівні підвищилися до 7,9605/7,9680 грн./дол.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2563/0,2567 грн./рубль, на 12:00 ціни піднялися до 0,2566/0,2568 грн./рубль. На момент закриття ціни залишилися без змін. У Росії курс долар-рубль впав і становив 31 рубль за долар (-0,2050).

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,5785/10,5920 грн./євро, на 12:00 ціни пішли донизу – 10,5210/10,5355 грн./євро. На момент закриття торгів цінові показники по EUR/UAH досягли рівня 10,5120/10,5280 грн./євро.