Зростання попиту на валюту викликане розрахунками «Нафтогазу» за імпортний газ – НБУ

Зростання попиту на валюту на міжбанківському валютному ринку на початку грудня пов`язане з проведенням НАК «Нафтогаз України» розрахунків за імпортний газ. Про це повідомляється на офіційному сайті Національного банку України.

«На початку грудня спостерігалося зростання валютних переведень на користь нерезидентів, що було пов`язане, перш за все, з розрахунками НАК «Нафтогаз України» за імпортований газ. Це ситуативно підвищило попит на іноземну валюту на міжбанківському ринку», - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, у цих умовах Нацбанк проводив інтервенції як із продажу доларів США для підтримки зазначених платежів, так і з купівлі євро, збільшуючи обсяг міжнародних резервів.

За інформацією НБУ, курсові коливання гривні залишалися незначними: на міжбанківському валютному ринку її курс до долара США знизився з початку місяця на 0,09%, до 7,9603 грн./дол. США, а на готівковому, за операціями продажу доларів США, - зміцнився на 0,04% - до 7,9742 грн./дол. США.

Офіційний курс гривні до долара США з початку грудня знизився на 0,17%, до 7,9514 грн./дол. США, щодо євро та російського рубля - на 0,69% і 1,21% відповідно, до 10,5070 грн./євро і 2,5664 грн./10 рублів.