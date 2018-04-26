Кіпрський офшор «поза законом» - популізм влади?

Підприємницький майдан таки змусив владу зайнятися офшорами, точніше одним із них – Кіпром. Її дії є, ніби, відповіддю на заяви дрібнокаліберного бізнесу, мовляв, згодні жити за новими фіскальними правилами, але як бути з тим, що нас притискаєте, а «важкоатлетам» виведення засобів за кордон не перекриваєте. Правда, в цьому питанні український уряд трохи лукавить. Обіцяна ним денонсація угоди з Кіпром про уникнення подвійного оподаткування – давня історія, яка почалася за часів прем`єрства Юрія Єханурова, продовжилася, коли біля керма стояла команда Юлії Тимошенко, та й після ніхто стоп не вмикав. У ті періоди сьогоднішні верхи заблокували втілення в життя антиофшорних ідей. Зате зараз, дорікаючи попередникам у неспроможності вирішити проблему, заявляють, що виконають все «від і до». До реакції електорату на податкове законодавство Кабмін був готовий, його сценарій передбачав «поступки». Залишається зрозуміти, чому йдеться тільки про Кіпр і як на ділі виглядає денонсація в односторонньому порядку міжнародної угоди. Схоже, все може зійти до традиційного для сьогоднішнього дня популізму.

Дотримуючись правила: якщо самим потрібно – підтримаємо, якщо ні - іншим не дамо

Для барвистості процесу виконання обіцянок недавно прозвучали слова у той час віце-прем`єр-міністра Сергія Тігіпка (тепер його посада, згідно з указом Президента, - віце-прем`єр-міністр - міністр соціальної політики). Він заявив, що зобов`язав відповідні відомства до початку наступного тижня підготувати документи, необхідні для денонсації угоди з Республікою Кіпр про уникнення подвійного оподаткування.

«Україна повинна денонсувати угоду з Республікою Кіпр про уникнення подвійного оподаткування. Економічні інтереси держави не мають страждати через угоду, підписану ще за часів СРСР», - заявив С.Тігіпко.

За його словами, багаторічні переговори затягуються кіпрською стороною. «Кіпр давно перетворився на найбільшого інвестора в українську економіку: звідти інвестовано більше 8,5 млрд. доларів. А з України на Кіпр, за даними офіційної статистики, тільки прямих інвестицій 6,3 млрд. доларів. Всім зрозуміло, що дані інвестиції – засоби українських підприємств, які уникають оподаткування. Саме тому ми повинні перекрити канали втрат бюджету через офшори», – відзначив віце-прем`єр.

Причому, за словами С.Тігіпко, якщо Кіпр найближчим часом сам не запропонує Україні підписати угоду, то Україна в односторонньому порядку виставить свої умови (Кіпр поки офіційній інформації щодо переговорів з Україною не оприлюднив - ред.).

Відносини України з Кіпром дійсно специфічні. Угода про уникнення подвійного оподаткування доходів і майна була підписана між Кіпром і СРСР 29 жовтня 1982 року. Згідно з документом, від оподаткування звільняються будь-які доходи, які перераховуються з однієї країни в іншу, за винятком деяких випадків щодо фізичних осіб і доходів постійних представництв. Зрозуміло, що для великого бізнесу це - можливість практично легально, без будь-якого оподаткування виводити за кордон величезні суми коштів і мінімізувати податкові зобов`язання (уявляєте реальні масштаби виведення засобів з України, якщо такі схеми стосуються не тільки Кіпру).

Активні переговори з Кіпром про розрив угоди проводили з 1997 по 2006 рік, і завершилися вони провалом - Кіпр відмовився підписати новий договір на умовах України. Київ почав процес денонсації, що змусило Кіпр погодитися в 2007 році підписати нову податкову конвенцію, але вже на початку 2008-го переговори з цього питання зірвалися. До речі, при прем`єрові Єхануровs в 2006 році провести через Верховну Раду скасування угоди не вдалося. Дві аналогічні спроби здійснив Кабмін Юлії Тимошенко. У середині 2008 року уряд затвердив відповідний законопроект, і прийняти його парламент повинен був до 1 липня. Поспіх Мінфін тоді пояснював тим, що за денонсації договору країна зобов`язана письмово повідомити про це другій стороні, не пізніше шести місяців до закінчення календарного року, але навіть за умов ухвалення закону Україною угода автоматично діє ще рік (тобто, якщо до кінця 2010-го, як обіцяє владу, угоду денонсують, то це не означає, що в 2011-му Кіпр як офшор припинить існування). Але народні обранці проігнорували продиктовані кризою логічні дії тодішнього уряду, заблокувавши повернення в країну мільярдів доларів, які за сумою нітрохи не поступаються допомозі міжнародних інститутів. Адже тоді це могло врятувати Україну від присідання на фінансову голку МВФ. Не вийшло закрити офшор і в грудні 2008-го. “За” проголосували тільки 211 з 440 народних депутатів. Не голосували у повному складі фракції КПУ, Партії регіонів, а від фракції Блоку Литвина проголосував «за» лише один народний депутат. Як пояснив тоді Адам Мартинюк (КПУ), комуністи не могли голосувати за денонсацію цієї угоди, оскільки її підписували в СРСР, а президентом Кіпру є комуніст(!) Думаю, коментарі після такої яскравої заяви зайві.

Не Кіпром єдиним…

І ось зараз нам обіцяють всі офшорні колізії вирішити в односторонньому порядку. Звичайно, з урахуванням того, що ініціатором є влада, то прогнозовано парламентська більшість проголосує «за ідею». Але є декілька питань – чи узгоджується це з міжнародним правом, як поведе себе великий бізнес, до речі, широко представлений в Раді, і чому власне йдеться лише про Кіпр?..

Почнемо з останнього. В українському списку офшорних зон таких 37, в усьому світі – близько 50. У народі офшор, який походить від англійського «Off shore», - «поза межами», асоціюється, в першу чергу, зі злом і напівкримінальним бізнесом. А частіше за інші теплі місця був на слуху саме Кіпр. Цьому сприяли і наші верхи, що постійно скандалять на цю тему. Наприклад, останні розборки. Напевно, в пам`яті залишились заяви Юлії Володимирівни, яка в 2009 році, будучи прем`єром, звинувачувала команду тодішнього президента Віктора Ющенка в змові з Нацбанком, результатом якої, нібито, було виведення за кордон коштів, призначених для оздоровлення постраждалих від кризи банків. А В.Ющенко в розпал президентської кампанії звинуватив Ю.Тимошенко в «засолці» мільярдних сум в офшорах. Правда, розслідувань відповідних органів не було ні в першому, ні в другому випадку. Не залишила без уваги Ю.Тимошенко і нинішню владу. Лідер опозиції під час податкової епопеї заявила, що з моменту президентства Віктора Януковича з України в офшори вивели майже 24 млрд. доларів. Їй парирував народний депутат Володимир Олійник (ПР). За його словами, Ю.Тимошенко та її оточення є одними з перших, хто зацікавлений в збереженні офшорних зон, оскільки «зберігають на рахунках за кордоном значні засоби і не зацікавлені в початку процедур щодо розірвання міжнародних угод, якими були створені ці офшорні зони».

Окрім офшорних «дискусій» влади були і скандали державного масштабу, в яких фігурували компанії, назви яких закінчувалися на Limited або Ltd. Останнє є умовою Кіпру для реєстрації фірми на острові. Але при цьому важливо пам`ятати, що в 2004 році Кіпр став членом Євросоюзу, з того часу його законодавство максимально наближене до норм ЄС. Тому Кіпр не є як такий офшорною зоною.

***Згідно з розпорядженням уряду України «Про перелік офшорних зон» (N 77-р від 24.02.2003 р.) внесені зміни в порядок роботи з такими зонами. Цим документом затверджений новий і визнаний недійсним старий список (введений Кабінетом міністрів 14 лютого 2002 року розпорядженнями N 53-р і 156-р (29.03.2002 року) офшорних зон. У переліку є такі офшорні зони (всього 37): Британські залежні території (Острів Джерсі, Острів Гернсі, Острів Олдерні, Острів Мін); Центральна Америка (Беліз, Панама); Близький Схід (Бахрейн); Карибський регіон (Аруба, Ангілья, Антигуа і Багамські Острови, Барбуда, Бермудські острови, Барбадос, Британські острови та Віргінські острови (США), Гренада, Монтсеррат, Кайманові острови, Антильські острови і Нідерландські, Пуерто-Ріко, Гренадіни і Сент-Вінсент, Сент-Кітс, Сент-Люсія, Невіс, Співдружність Домініка, Кайкос і Теркс); Європа (Монако, Андорра, Гібралтар); Тихоокеанський регіон (Науру, Вануату, Ніуе, Маршальські острови, Самоа, Острови Кука); Африка (Сейшельські і Острови Ліберія); Південна Азія (Мальдівська Республіка). В порівнянні зі скасованим переліком, до нового внесли Острови Пуерто-Ріко, Кайманові острови, Бермудські острови. А Кіпр з переліку виключили (розпорядженням Кабінету Міністрів N 44-р від 1 лютого 2006 року).

Що ж до денонсації угоди в односторонньому порядку і її термінів, то, на думку Тараса Розпутенка, адвоката адвокатського об`єднання «Волков і Партнери», вона «в повноцінному значенні цього терміну не відбудеться. Це, швидше за все, лише механізм або крок для підписання нової угоди».

Як відзначає експерт, укладення нової угоди, перш за все, вигідно Україні, оскільки застосування ставок оподаткування – зараз 0% - дозволяє безперешкодно виводити грошові кошти за кордон, за існуючих умов держава недоотримує значні суми потенційних податків.

«Вигідніших податкових ставок, які встановлені угодою з Кіпром, не передбачено жодною іншою угодою про уникнення подвійного оподаткування, ратифікованою Верховною Радою.

Враховуючи певну політичну складову процесу розробки і підписання нової угоди з Кіпром, можна припустити, що нові ставки оподаткування значно не відрізнятимуться від ставок, які передбачені іншими угодами з «популярними» юрисдикціями (такими, як Нідерланди, Великобританія або Бельгія)», - відзначив адвокат.

Щодо реакції ділових людей на нові правила (якщо такі будуть), то, на думку Т.Розпутенка, український бізнес або сприйме (змириться) з ними, або ж мінятиме підхід до організації бізнесу із застосуванням інших юрисдикцій.

Тобто, перейде в інші офшори, заморозивши платежі на Кіпрі. А серед майже чотирьох десятків «райських податкових куточків», які пропонує вітчизняне законодавство, вибрати гідну «опочивальню» для напрацьованого «тяжкою працею» статку не проблема. Та й поспішати особливо не варто. За словами С.Тігіпка, процес остаточного узгодження документа з урахуванням нових вимог кіпрської сторони може затягнутися.

Нана Чорна (УНІАН)