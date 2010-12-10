Міжбанк закрився на рівні 7,9645/7,9725 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9650/7,9710 грн./дол., до 12:00 ціни знизилися до 7,9640/7,9695 грн./дол. До закриття торгів цінові рівні піднялися – 7,9645/7,9725 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2578/0,2581 грн./рубль, до 12:00 звузився спред – 0,2579/0,2581 грн./рубль. До закриття ціни підвищилися – 0,2580/0,2582 грн./рубль. У Росії курс долар-рубль впав і склав 30,8880 рублів за долар (-0,1120).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3225/1,3280 дол./євро. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,5520/10,5615 грн./євро, до 12:00 ціни пішли вниз – 10,5470/10,5600 грн./євро. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH відкаталися до рівня 10,5540/10,5705 грн./євро.