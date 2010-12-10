Наступного року Нацбанк має перерахувати до Держбюджету 9,672 млрд. грн.
Проектом Державного бюджету України на 2011 рік передбачається, що Національний банк України наступного року перерахує до бюджету не менш як 9,672 млрд. грн.
Про це йдеться у проекті Держбюджету-2011, опублікованому на офіційному сайті Міністерства фінансів.
Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України на засіданні 8 грудня схвалив проект Державного бюджету на 2011 рік.
Проект Державного бюджету України на 2011 розрахований, виходячи з таких прогнозних макропоказників: номінальний ВВП – 1,253 трлн. грн., зростання ВВП – 4,5%, рівень інфляції – 8,9%, індекс цін виробників промпродукції – 11,3%, фонд оплати праці – 398 млрд. грн., курс національної валюти – 7,95 грн./дол., дефіцит бюджету – 3,08% ВВП.