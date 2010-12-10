Проект угоди про зону вільної торгівлі СНД буде узгоджено до кінця грудня

До кінця грудня буде узгоджено проект угоди про зону вільної торгівлі СНД.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це Президент Російської Федерації Дмитро МЕДВЕДЄВ заявив на засіданні Ради глав держав країн СНД сьогодні в Москві.

«Стало можливим формування повноцінної, такої, що відповідає вимогам СОТ, зони вільної торгівлі СНД. Ми плануємо, що в кінці грудня на засіданні робочої групи буде остаточно узгоджено проект нового договору про формування такої зони», - сказав В.МЕДВЕДЄВ.