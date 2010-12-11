Пропозиції Євросоюзу Україні стосовно доступу на ринки послуг не збалансовані – П’ятницький

Пропозиції Європейського Союзу Україні стосовно доступу на ринки послуг не збалансовані.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявив українським журналістам заступник міністра економіки Валерій П’ЯТНИЦЬКИЙ після закінчення чергового раунду переговорів щодо створення зони вільної торгівлі (ЗВТ).

«Пакет цілком не збалансований. Доступ на наш ринок більший, ніж доступ на ринок ЄС», - сказав він.

Заступник міністра зазначив, що під час останнього раунду сторони приділили питанню послуг, зокрема, фінансових і транспортних, значну увагу.

За словами В.П’ЯТНИЦЬКОГО, сьогодні в ЄС не існує гармонізованої політики у сфері послуг. Тому, зазначив він, головним завданням сьогодні є виявлення розривів у доступі.

«І це той ресурс, який ляже, ми так сподіваємося, в основу інших переговорів, зокрема, в питаннях торгівлі товарами», - сказав заступник міністра.

Як повідомляв УНІАН, Україна і ЄС ведуть переговори про угоду щодо асоціації з 2007 року. З 2008 року розпочалися переговори про створення зони вільної торгівлі, котра має стати складовою частиною угоди про асоціацію. Сторони планують завершити переговори до літа 2011 року.