Сума коштів для адмінреформи і скорочення 50% держслужбовців невідома - Лавринович

Влада поки що не знає остаточної суми коштів, необхідних для здійснення адміністративної реформи і скорочення 50% державних службовців.

Про це у п`ятницю ввечері в ефірі програми “Велика політика” на телеканалі "Інтер" заявив міністр юстиції України Олександр ЛАВРИНОВИЧ.

"У нас не буде одномоментного рішення про звільнення... У нас може бути в один день 500, у наступний день - півтори тисячі, через місяць - інша цифра. Том зараз неможливо сказати по місяцях. Цей процес буде тривати не місяць, не два і не три. Він у нас тільки по центральних органах розрахований на рік", - сказав міністр.

О.ЛАВРИНОВИЧ зауважив, що у зв’язку зі скороченнями з державного бюджету доведеться виплачувати "вихідні кошти", однак у майбутньому не доведеться виплачувати зарплату та виділяти кошти на утримання робочих місць чиновників.

"Це економія. Ми не Міністерство фінансів і до гривні все це не обраховували, але приблизні оцінки зроблені", - сказав він.

Водночас О.ЛАВРИНОВИЧ зауважив, що цього року “у нас реальної економії не буде, так само як і не буде перевитрат”. “Баланс зійде на нуль. А надалі піде чиста економія. Але це не є головною метою - зекономити на оплаті праці державних службовців. Мета стоїть трошки інша - забезпечити якісну систему управління”, - додав він.

Міністр наголосив, що влада не боїться масових акцій протесту державних службовців через намір скоротити їх на 50%. За словами О.ЛАВРИНОВИЧА, скорочення відбуватимуться повільно, протягом декількох років. "Ми не боїмось ні Майдану-3, ні Майдану-4, ні Майдану-8. Ми хочемо тільки того, щоб ми могли мати час для того, щоб цей довгий процес реформ завершити", - додав він.