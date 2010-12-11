В Україні у 2011 році відбудеться засідання Економічної ради СНД.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив на засіданні Ради глав держав країн СНД сьогодні у Москві.

«У 2011 році Україна стане господинею засідання Економічної ради СНД», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він зазначив, що Україна також прийме у себе черговий форум творчої інтелігенції держав – учасниць СНД.

«Ми готові реалізувати запропоновану нами концепцію щорічного форуму Співдружності (Ялтинські ділові зустрічі) і провести його засідання у 2011 році у Криму», - сказав він.

Президент також зазначив, що у 2011 році в Україні відбудеться засідання Ради міністрів закордонних справ країн СНД.

Крім того, В.ЯНУКОВИЧ повідомив, що Україна готова підписати або підтримати більшу частину внесених на сьогоднішній розгляд глав держав країн СНД документів. Зокрема, він зазначив, що питання підвищення продовольчої безпеки важливе для всіх країн СНД у зв`язку з глобальними кліматичними змінами і нестабільністю світової фінансової системи.

Також, за словами Президента, актуальні для України питання боротьби з тероризмом, злочинністю, наркотиками і торгівлею людьми. Він підкреслив, що програми, направлені на боротьбу з цими загрозами, відповідають вимогам сьогоднішнього дня.