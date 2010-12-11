На міжнародній конференції прийнято план дій проти глобального потепління
15:07, 11 грудня 2010Фінанси
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У мексиканському місті Канкун на міжнародній конференції зі зміни клімату прийнято план дій проти глобального потепління.
Як повідомляє радіо «Свобода», планом підтверджено прагнення держав-учасниць форуму зібрати 100 мільярдів доларів - до 2020 року - для допомоги слаборозвиненим державам у захисті навколишнього середовища.
Угоду досягнуто в результаті двотижневого обговорення. У форумі, організованому ООН, брали участь близько 200 держав.
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