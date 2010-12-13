Україна в 2011 році планує запозичити 91,6 млрд. грн.

Обсяг запозичень, передбачений проектом державного бюджету України на 2011 рік, визначений на рівні 91,596 млрд. грн.

Про це сказано в доповненнях до законопроекту «Про Державний бюджет України на 2011 й рік», розміщеному на сайті Верховної Ради (від 10 грудня № 7000).

Згідно з документом, внутрішні запозичення України плануються на рівні 48,587 млрд. грн. які планується залучити за рахунок випуску ОВДП.

Обсяг зовнішніх запозичень прогнозується на рівні 43,008 млрд. грн., зокрема для прямого фінансування бюджету 39,750 млрд. грн. Випуск облігацій зовнішньої держпозики в 2011 році прогнозується на рівні 35,775 млрд. грн., позика Міжнародного банку реконструкції і розвитку – 3,975 млрд. грн.

Прогнозується, що до 31 грудня 2011 року загальний обсяг держборгу досягне 375,643 млрд. грн. або 30% від ВВП.

На погашення держборгу в 2011 році планується направити 61,493 млрд. грн., зокрема внутрішнього – 37,522 млрд. грн., зовнішнього – 29,970 млрд. грн.

Витрати на обслуговування державного боргу в 2011 році прогнозуються в обсязі 23,001 млрд. грн., зокрема на обслуговування внутрішніх запозичень 14,932 млрд. грн.

Загальні виплати щодо держборгу, які будуть здійснені в 2011 році за рахунок коштів державного бюджету, оцінюються на рівні 85,271 млрд. грн., з яких 61,5% або 52,455 млрд. грн., - виплати за внутрішнім боргом.